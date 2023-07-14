Tercihi 5 büyük lig

Mario Pasalic'in menajeri Marko Naletilic, Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı ancak oyuncusunun 5 büyük ligden birinde forma giymek istediğini söyledi: "Eğer 5 büyük ligden teklif gelmezse, kariyerine Atalanta'da devam edecek. 2 yıl daha sözleşmesi var."
Mario Pasalic'in menajeri Marko Naletilic, Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı ancak oyuncusunun 5 büyük ligden birinde forma giymek istediğini söyledi: "Eğer 5 büyük ligden teklif gelmezse, kariyerine Atalanta'da devam edecek. 2 yıl daha sözleşmesi var."