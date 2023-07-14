Taraftar üçüne tepkili

Fenerbahçe taraftarı, Kızılyıldız maçında oynanan oyun ve alınan sonuç sonrasında futbolculara büyük tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada Altay Bayındır, Gustavo Henrique ve Szalai'ye öfke vardı. Futbolseverler, üç ismin de takımdan gönderilmesini istedi.
Fenerbahçe taraftarı, Kızılyıldız maçında oynanan oyun ve alınan sonuç sonrasında futbolculara büyük tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada Altay Bayındır, Gustavo Henrique ve Szalai'ye öfke vardı. Futbolseverler, üç ismin de takımdan gönderilmesini istedi.