Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da bu anlamda kadroya flaş isimler katılırken sarı lacivertlilerden dikkat çeken bir hamle daha geldi. Kanarya o milli yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Kanarya'da hedef sağ bek takviyesi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Sarı-lacivertliler, milli oyuncu Mert Müldür'ün transferinde sona yaklaştı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Fenerbahçe, 24 yaşındaki sağ bek için günlerdir büyük uğraş veriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Kanarya, Sassuolo'yu sonunda 2.5 milyon euroya ikna etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

İki takım arasındaki tek pürüz ise sonraki satıştan pay maddesi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

İtalyanlar, sonraki satıştan %15 pay istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Fenerbahçe ise bunu reddetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

GALATASARAY DA İSTİYORDU

İki kulüp bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Sassuolo'nun 'tamam' demesi halinde Mert Müldür, Fenerbahçe için resmi imzayı atacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Çünkü milli yıldız, Fenerbahçe'yle her konuda anlaşma sağladı.

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