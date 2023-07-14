FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milli yıldızda işlem tamam! O rakama ikna oldu

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, milli oyuncu Mert Müldür'ün transferinde sona yaklaştı...
Fenerbahçe, 24 yaşındaki sağ bek için günlerdir büyük uğraş veriyor.
Kanarya, Sassuolo'yu sonunda 2.5 milyon euroya ikna etti.
İki takım arasındaki tek pürüz ise sonraki satıştan pay maddesi oldu.
İtalyanlar, sonraki satıştan %15 pay istedi.
Fenerbahçe ise bunu reddetti.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
İki kulüp bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.
Sassuolo'nun 'tamam' demesi halinde Mert Müldür, Fenerbahçe için resmi imzayı atacak.
Çünkü milli yıldız, Fenerbahçe'yle her konuda anlaşma sağladı.
Mert Müldür geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamadı.
Milli yıldız geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.
Oyuncuyu Galatasaray da çok istiyordu.