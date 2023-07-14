Kimyayı oluşturuyoruz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent, "Çalışmalar iyi gidiyor. Takım kimyası oluşturmaya çalışıyoruz. Gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştum ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Dzeko'yla oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ona çok gol attıracağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent, "Çalışmalar iyi gidiyor. Takım kimyası oluşturmaya çalışıyoruz. Gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştum ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Dzeko'yla oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ona çok gol attıracağım" dedi.