Haberler Fenerbahçe Kimyayı oluşturuyoruz

Kimyayı oluşturuyoruz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent, "Çalışmalar iyi gidiyor. Takım kimyası oluşturmaya çalışıyoruz. Gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştum ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Dzeko'yla oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ona çok gol attıracağım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Kimyayı oluşturuyoruz
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent, "Çalışmalar iyi gidiyor. Takım kimyası oluşturmaya çalışıyoruz. Gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştum ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Dzeko'yla oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ona çok gol attıracağım" dedi.
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