Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023/2024 sezonu için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023/2024 sezonu için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ezeli rakiplerine nazaran daha hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de eldeki oyuncuların durumu da belli olmaya başladı.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın raporunu yönetime sunduğu kaydedildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu geniş çaplı raporunda tam 8 oyuncunun biletini kestiği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...
SAMET VE SERDAR İÇİN KARAR VERİLDİ
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Serdar Aziz ve Samet Akaydin hakkında kararını verdi.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın iki oyuncunun gelen tekliflere göre takımdan ayrılması yönünde yönetime rapor sundu.
Fenerbahçe'de gelen tekliflerin ardından oyuncuların durumunun netlik kazanacağı belirtildi.
Öncelikle ayrılması beklenen ismin Samet Akaydin olarak belirlendiği vurgulandı.
FERDİ'YE İZİN ÇIKMADI
Avrupa'dan da talipleri bulunan Ferdi Kadıoğlu konusunda İsmail Kartal'ın kesin karar verdiği aktarıldı.
Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin vermediği belirtildi.
Tecrübeli teknik adamın genç futbolcudan yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin ardından hem bonservis hem de maaş bütçesi açısından bir rahatlama olacağı aktarıldı.
Bu bütçenin yeni transferlere de imkan oluşturacağı vurgulandı.
Ali Koç'un İsmail Kartal'a hazır bir kadro sağlamak istediği belirtildi.
8 İSMİN AYRILIĞINA ONAY ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın takımdan ayrılacak isimleri de belirlediği vurgulandı.
Başarılı çalıştırıcının 8 oyuncunun ayrılığına izin verdiği belirtildi. İsmail Kartal'ın raporunda ayrılığına isim verdiği futbolcular ortaya çıktı. İşte o isimler:
NAZIM SANGARE
SERDAR DURSUN