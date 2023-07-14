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Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 13:22
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023/2024 sezonu için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Ezeli rakiplerine nazaran daha hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de eldeki oyuncuların durumu da belli olmaya başladı.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın raporunu yönetime sunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu geniş çaplı raporunda tam 8 oyuncunun biletini kestiği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

SAMET VE SERDAR İÇİN KARAR VERİLDİ

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Serdar Aziz ve Samet Akaydin hakkında kararını verdi.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın iki oyuncunun gelen tekliflere göre takımdan ayrılması yönünde yönetime rapor sundu.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Fenerbahçe'de gelen tekliflerin ardından oyuncuların durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Öncelikle ayrılması beklenen ismin Samet Akaydin olarak belirlendiği vurgulandı.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

FERDİ'YE İZİN ÇIKMADI

Avrupa'dan da talipleri bulunan Ferdi Kadıoğlu konusunda İsmail Kartal'ın kesin karar verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin vermediği belirtildi.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Tecrübeli teknik adamın genç futbolcudan yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin ardından hem bonservis hem de maaş bütçesi açısından bir rahatlama olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Bu bütçenin yeni transferlere de imkan oluşturacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Ali Koç'un İsmail Kartal'a hazır bir kadro sağlamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

8 İSMİN AYRILIĞINA ONAY ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın takımdan ayrılacak isimleri de belirlediği vurgulandı.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Başarılı çalıştırıcının 8 oyuncunun ayrılığına izin verdiği belirtildi. İsmail Kartal'ın raporunda ayrılığına isim verdiği futbolcular ortaya çıktı. İşte o isimler:

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

NAZIM SANGARE

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

JOSHUA KING

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

WILLIAN ARAO

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

JOAO PEDRO

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

DIEGO ROSSI

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

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