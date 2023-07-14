FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
Hazırlık kampı için Rusya'da bulunan sarı-lacivertli ekip transfer harekatına da devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde öncelik savunma hattına verildi.
Kanarya şu ana kadar 5 önemli takviye yaptı.
Kurmaylar hücum hattına Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi dahil etti.
Alexander Djiku ise savunmaya monte edilen tek isim oldu.
Yönetim, Djiku'nun dışında bir isme daha sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Rodrigo Becao.
Udineseli yıldız için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, henüz transferi tamamlayamadı.
Sarı-lacivertli kurmaylar Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine son olarak 9+1 milyon euroluk teklifte bulunmuştu.
Udinese ise 12 milyon euroluk bonservis bedelinde diretiyor.
Becao harekatında henüz istediği sonuca varamayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
aspor.com.tr editöerlinden Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre Atalanta, 27 yaşındaki stoper için devreye girdi.
Habere göre İtalyan ekibi, Becao için Udinese'ye 10+2 milyon euroluk bir teklif yaparak transferi tamamlamak istiyor.
Ancak Atalanta'nın oyuncuyu kadrosuna katması için milli oyuncumuz Merih Demiral, Scalvini veya Palomino'yu gözden çıkarması gerekecek.
Rodrigo Becao bu sezon İtalya'da 28 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
Başarılı oyuncu 2 golün yanı sıra 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Becao'nun, kulübüyle olan kontratı 2024 yılında bitecek.
Brezilyalı stoper kariyerinde Bahia ve CSKA Moskova gibi takımlarda da forma giymişti.