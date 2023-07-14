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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak futbolcunun transferinde sarı lacivertliler beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 19:29
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Hazırlık kampı için Rusya'da bulunan sarı-lacivertli ekip transfer harekatına da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Sarı-lacivertlilerde öncelik savunma hattına verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Yönetim, Djiku'nun dışında bir isme daha sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Rodrigo Becao.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Udineseli yıldız için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, henüz transferi tamamlayamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Sarı-lacivertli kurmaylar Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine son olarak 9+1 milyon euroluk teklifte bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Udinese ise 12 milyon euroluk bonservis bedelinde diretiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Becao harekatında henüz istediği sonuca varamayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

aspor.com.tr editöerlinden Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre Atalanta, 27 yaşındaki stoper için devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Habere göre İtalyan ekibi, Becao için Udinese'ye 10+2 milyon euroluk bir teklif yaparak transferi tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Ancak Atalanta'nın oyuncuyu kadrosuna katması için milli oyuncumuz Merih Demiral, Scalvini veya Palomino'yu gözden çıkarması gerekecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Rodrigo Becao bu sezon İtalya'da 28 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Başarılı oyuncu 2 golün yanı sıra 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Becao transferinde beklenmeyen engel!

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Becao'nun, kulübüyle olan kontratı 2024 yılında bitecek.

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