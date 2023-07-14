FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Rusya'da kamp çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, transfer dönemini yoğun geçiriyor.
Kanarya, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-lacivertliler daha önce Altay Bayındır'la sözleşme uzatmıştı.
Ardından geçen sezon kiralık oynayan İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi Göztepe'den alındı.
Ancak Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimali doğdu.
Yönetim, bunun üzerine Altay'ın alternatifini bulmak için harekete geçti.
Kurmaylar, son olarak listesine PSG'nin tecrübeli eldiveni Keylor Navas'ı eklemişti.
Sarı-lacivertliler kaleyi önemli bir isme devretmek istiyor.
Ancak Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Kanarya, 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Livakovic için kulübü Dinamo Zagreb'le pazarlıklara devam ediyordu.
Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır ilgilendiği Dominik Livakovic için yeni bir teklif sundu.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan derlediği habere göre, Fenerbahçe Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın.
Schira, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'e 8 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.
Ayrıca kurmayların, Livakovic'e 4 yıllık kontrat teklifi yaptığını belirtti.
28 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri 12 milyon euro.
Livakovic'in sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Hırvat kaleci ile daha önce Real Madrid ilgilenmişti.