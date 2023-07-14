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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ünlü gazeteci sarı - lacivertlilere transferde müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 01:00
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Rusya'da kamp çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, transfer dönemini yoğun geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Kanarya, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Yönetim, bunun üzerine Altay'ın alternatifini bulmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Kurmaylar, son olarak listesine PSG'nin tecrübeli eldiveni Keylor Navas'ı eklemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Sarı-lacivertliler kaleyi önemli bir isme devretmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Ancak Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Kanarya, 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Livakovic için kulübü Dinamo Zagreb'le pazarlıklara devam ediyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır ilgilendiği Dominik Livakovic için yeni bir teklif sundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan derlediği habere göre, Fenerbahçe Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Schira, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'e 8 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Ayrıca kurmayların, Livakovic'e 4 yıllık kontrat teklifi yaptığını belirtti.

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