FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilgilendiği isimlerde vites yükseltti.
Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilgilendiği isimlerde vites yükseltti.
Sarı-lacivertliler, Olympique Lyon'la Karl Toko Ekambi için ilk teması kurdu...
Lyon Teknik Direktörü Laurent Blanc'ın kadroda düşünmediği Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibine 3 milyon euro teklif edildi.
Ligue 1 temsilcisinin 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı öğrenilirken, pazarlıklar ise devam ediyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren Ekambi, 19 maçta, 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Sochaux, Angers, Villarreal, Olympique Lyon ve Rennes formaları giydi.
Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kamerun Milli Takımı'nı seçen yıldız isim, çıktığı 55 maçta 13 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro...