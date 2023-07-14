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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler, gündeminde yer alan Kamerunlu futbolcu Karl Toko Ekambi için ilk teklifini iletti. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 07:54
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilgilendiği isimlerde vites yükseltti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Sarı-lacivertliler, Olympique Lyon'la Karl Toko Ekambi için ilk teması kurdu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Lyon Teknik Direktörü Laurent Blanc'ın kadroda düşünmediği Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibine 3 milyon euro teklif edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Ligue 1 temsilcisinin 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı öğrenilirken, pazarlıklar ise devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren Ekambi, 19 maçta, 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?

14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Sırasıyla Sochaux, Angers, Villarreal, Olympique Lyon ve Rennes formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ekambi için ilk teklifini yaptı!

Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

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