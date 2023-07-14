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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kaleci transferinde hareketli saatler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin Dominik Livakovic'ten sonra bir kaleciyi daha gündemine aldığını yazdı. Romano, ayrıca Kanarya'nın kaleci transferinde izleyeceği yol haritasını da paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 17:28 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 17:35
ARDA AKDENİZ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Fenerbahçe, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Sarı-lacivertliler daha önce Altay Bayındır'la sözleşme uzatmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Ardından geçen sezon kiralık oynayan İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi Göztepe'den alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Ancak Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Yönetim, bunun üzerine Altay'ın alternatifini bulmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Listenin en tepesindeki isim Hırvat eldiven Dominik Livakovic...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

10 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan kaleci için kulübü Dinamo Zagreb'le pazarlıklar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Fenerbahçe, Livakovic için bastırırken flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; sarı-lacivertliler Livakovic'in yanı sıra PSG'nin file bekçisi Keylor Navas ile de ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Romano, kulübün önceliğinin Udinese'nin stoperi Rodrigo Becao'ya imza attırmak olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Kaleci transferinin ise Becao'dan sonra yapılacağını ekledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Keylor Navas, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Gianluigi Donnarumma'nın arkasında kalan Navas, sadece Fransa Kupası'nda 2 maçta şans bulabildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Sezonun ikinci yarısında Nottingham Forest'a kiralanan Kosta Rikalı eldiven, İngiliz ekibinin kalesini 17 kez korudu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

36 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde daha önce Real Madrid, Levante, Albacete ve Deportivo Saprissa'da forma giydi.

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