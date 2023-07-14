FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Fenerbahçe, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-lacivertliler daha önce Altay Bayındır'la sözleşme uzatmıştı.
Ardından geçen sezon kiralık oynayan İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi Göztepe'den alındı.
Ancak Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimali doğdu.
Yönetim, bunun üzerine Altay'ın alternatifini bulmak için harekete geçti.
Listenin en tepesindeki isim Hırvat eldiven Dominik Livakovic...
10 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan kaleci için kulübü Dinamo Zagreb'le pazarlıklar devam ediyor.
Fenerbahçe, Livakovic için bastırırken flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; sarı-lacivertliler Livakovic'in yanı sıra PSG'nin file bekçisi Keylor Navas ile de ilgileniyor.
Romano, kulübün önceliğinin Udinese'nin stoperi Rodrigo Becao'ya imza attırmak olduğunu söyledi.
Kaleci transferinin ise Becao'dan sonra yapılacağını ekledi.
Keylor Navas, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de geçirdi.
Gianluigi Donnarumma'nın arkasında kalan Navas, sadece Fransa Kupası'nda 2 maçta şans bulabildi.
Sezonun ikinci yarısında Nottingham Forest'a kiralanan Kosta Rikalı eldiven, İngiliz ekibinin kalesini 17 kez korudu.
36 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde daha önce Real Madrid, Levante, Albacete ve Deportivo Saprissa'da forma giydi.