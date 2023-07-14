Arda yeni Messi

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'i Alman gazetesi BİLD'e değerlendirdi: "Arda Güler, olağanüstü yeteneklere sahip. İyi bir tekniği var, çok güçlü paslar atabiliyor. Çok biri çevre kontrolü ve alan algısı, kendine has bir futbol anlayışı var, bu öğrenilecek bir şey değil, yetenek. Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi davranılacak. Ama henüz Messi değil."
Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'i Alman gazetesi BİLD'e değerlendirdi: "Arda Güler, olağanüstü yeteneklere sahip. İyi bir tekniği var, çok güçlü paslar atabiliyor. Çok biri çevre kontrolü ve alan algısı, kendine has bir futbol anlayışı var, bu öğrenilecek bir şey değil, yetenek. Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi davranılacak. Ama henüz Messi değil."