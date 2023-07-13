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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde son olarak kale mevkisi için uzun süredir gündemde olan Hırvat yıldız kaleci Livakovic ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kanarya'nın file bekçisi için yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Kanarya etkili bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Bu anlamda Fenerbahçe'de gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Sarı lacivertlilerde bu anlamda uzun süredir gündemde olan isimlerden birisi ise Livakovic.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Kaleye de takviye yapmak isteyen ve bir süredir bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ismi gündemden düşmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Daha önce Hırvatistan takımına 8 milyon euro'luk bir öneride bulunan Fenerbahçe yönetimi rakamı revize ederek yeniden masaya oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Buna göre sarı-lacivertli idareciler, Livakovic için önerdikleri bonservis bedelini 9 milyon euro'ya çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Zagreb ekibinin ise 10 milyon euro'da direttiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Fenerbahçe'nin bu rakamı aşağı çekmek için sıkı pazarlıklarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Yaşanan gelişmeler sonrası gözler Hırvat file bekçisine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Taraftarlar tarafından Livakovic ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

28 yaşındaki file bekçisi futbola ülkesinin Zadar takımında başladı.

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