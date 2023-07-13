TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni teklif!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Kanarya etkili bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Fenerbahçe'de gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Kanarya etkili bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Fenerbahçe'de gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde bu anlamda uzun süredir gündemde olan isimlerden birisi ise Livakovic.
Kaleye de takviye yapmak isteyen ve bir süredir bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ismi gündemden düşmüyor.
Daha önce Hırvatistan takımına 8 milyon euro'luk bir öneride bulunan Fenerbahçe yönetimi rakamı revize ederek yeniden masaya oturdu.
Buna göre sarı-lacivertli idareciler, Livakovic için önerdikleri bonservis bedelini 9 milyon euro'ya çıkardı.
Zagreb ekibinin ise 10 milyon euro'da direttiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin bu rakamı aşağı çekmek için sıkı pazarlıklarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.
Yaşanan gelişmeler sonrası gözler Hırvat file bekçisine çevrildi.
Taraftarlar tarafından Livakovic ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.
28 yaşındaki file bekçisi futbola ülkesinin Zadar takımında başladı.
Ardından NK Zagreb takımının yolunu tuttu.
Sonrasında ise Dinamo Zagreb takımına transfer oldu.
File bekçisinin Fenerbahçe'ye transferi büyük bir dikkatle takip ediliyor.