Kadıoğlu için Everton kancası

Fenerbahçe'nin son dönemdeki yükselen değerlerinden Ferdi Kadıoğlu da hala Avrupa takımlarının radarında. 23 yaşındaki futbolcuyla Premier Lig ekibi Everton'ın ilgilendiği kaydedildi. Hatta İngiliz temsilcisinin Ferdi için 14 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulunduğu ancak Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı az bularak geri çevirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'ninson dönemdeki yükselen değerlerinden Ferdi Kadıoğlu da hala Avrupa takımlarının radarında. 23 yaşındaki futbolcuyla Premier Lig ekibi Everton'ın ilgilendiği kaydedildi. Hatta İngiliz temsilcisinin Ferdi için 14 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulunduğu ancak Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı az bularak geri çevirdiği iddia edildi.