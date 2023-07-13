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Hem maç hem idman

Kanarya Rusya kampındaki hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik denemeler gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular ardından şut çalışması ile idmanı noktaladı. Takımda keyifler yerindeydi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Hem maç hem idman
Kanarya Rusya kampındaki hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik denemeler gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular ardından şut çalışması ile idmanı noktaladı. Takımda keyifler yerindeydi.
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