Hem maç hem idman

KanaryaRusya kampındaki hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik denemeler gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular ardından şut çalışması ile idmanı noktaladı. Takımda keyifler yerindeydi.
KanaryaRusya kampındaki hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik denemeler gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular ardından şut çalışması ile idmanı noktaladı. Takımda keyifler yerindeydi.