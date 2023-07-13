Fenerbahçe'nin yeni transferleri Alexander Djiku ve Umut Nayir takıma dahil oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Konakladıkları otelin salonunda iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyunculardan Kızılyıldız maçında görev alanlar rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Alexander Djiku ve Umut Nayir ise antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.