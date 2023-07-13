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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin İngiltere'den o yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 19:15
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Sarı-lacivertli ekip ilk hazırlık maçında Zenit'e penaltılar sonucu mağlup oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Kanarya ikinci mücadelesinde ise Kızılyıldız'a 3-1 kaybetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Teknik direktör İsmail Kartal ise karşılaşmanın 85. dakikasında kırmızı kart görmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Fenerbahçe gelecek hazırlık maçında Neftçi PFK ile oynayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Mücadele 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Fenerbahçe, Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Boşnak yıldız bu yıllık 4.2 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Kanarya'nın ikinci transferi ise Ryan Kent oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

İngiliz oyuncu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Stoper hamlesi için yoğun çaba gösteren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a transfer çalımı attı ve Alexandre Djiku'yu kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Ganalı stoper, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Kanarya, milli futbolcu Umut Nayir'i renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması ile dikkat çeken performans sergileyen 30 yaşındaki oyuncu, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Kanarya'nın son gerçekleştirdiği transfer ise Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Polonyalı futbolcu 9.75 milyon euroluk bonservis bedeli ile Fenerbahçe tarihinin en pahalı 4. transferi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

24 yaşındaki orta saha sarı-lacivertli formayı 4 sezon giyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Hücum hattına bir transfer daha yapmak isteyen kurmaylar, rotayı İngilitere'ye çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Habere göre sarı-lacivertli ekip 21 yaşındaki sol kanat için teklif yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Ancak Aston Villa cephesi oyuncunun ayrılmasına karşı çıkarak teklifi reddetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

İngiliz yıldız adayı, performansı ile Avrupa devlerinin de ilgisini çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Kurmaylar, oyuncuyu ikna edip İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Jaden Philogene, geçtiğimiz sezonu Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi.

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