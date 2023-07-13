FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip ilk hazırlık maçında Zenit'e penaltılar sonucu mağlup oldu.
Kanarya ikinci mücadelesinde ise Kızılyıldız'a 3-1 kaybetti.
Teknik direktör İsmail Kartal ise karşılaşmanın 85. dakikasında kırmızı kart görmüştü.
Fenerbahçe gelecek hazırlık maçında Neftçi PFK ile oynayacak.
Mücadele 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da başlayacak.
Azerbaycan ekibi ile yapacağı maçın ardından Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.
Sarı-lacivertliler diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor.
Kurmaylar şu ana kadar Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Boşnak yıldız bu yıllık 4.2 milyon euro kazanacak.
Kanarya'nın ikinci transferi ise Ryan Kent oldu.
İngiliz oyuncu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Stoper hamlesi için yoğun çaba gösteren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a transfer çalımı attı ve Alexandre Djiku'yu kadrosuna kattı.
Ganalı stoper, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Kanarya, milli futbolcu Umut Nayir'i renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması ile dikkat çeken performans sergileyen 30 yaşındaki oyuncu, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kanarya'nın son gerçekleştirdiği transfer ise Sebastian Szymanski oldu.
Polonyalı futbolcu 9.75 milyon euroluk bonservis bedeli ile Fenerbahçe tarihinin en pahalı 4. transferi oldu.
24 yaşındaki orta saha sarı-lacivertli formayı 4 sezon giyecek.
Hücum hattına bir transfer daha yapmak isteyen kurmaylar, rotayı İngilitere'ye çevirdi.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Habere göre sarı-lacivertli ekip 21 yaşındaki sol kanat için teklif yaptı.
Ancak Aston Villa cephesi oyuncunun ayrılmasına karşı çıkarak teklifi reddetti.
İngiliz yıldız adayı, performansı ile Avrupa devlerinin de ilgisini çekiyor.
Kurmaylar, oyuncuyu ikna edip İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Jaden Philogene, geçtiğimiz sezonu Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi.
Genç oyuncu 39 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı.