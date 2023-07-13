Ekambi'de sona doğru

Fenerbahçe'de Ekambi sesleri gittikçe yükseliyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun şartları konusunda bilgi alındığı kaydedildi. Lyon yönetimine ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile görüşmelerde büyük aşama alındığı ve kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği belirtiliyor.
Fenerbahçe'deEkambi sesleri gittikçe yükseliyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun şartları konusunda bilgi alındığı kaydedildi. Lyon yönetimine ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile görüşmelerde büyük aşama alındığı ve kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği belirtiliyor.