Haberler Fenerbahçe Ekambi'de sona doğru

Ekambi'de sona doğru

Fenerbahçe'de Ekambi sesleri gittikçe yükseliyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun şartları konusunda bilgi alındığı kaydedildi. Lyon yönetimine ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile görüşmelerde büyük aşama alındığı ve kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Ekambi'de sona doğru
Fenerbahçe'de Ekambi sesleri gittikçe yükseliyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun şartları konusunda bilgi alındığı kaydedildi. Lyon yönetimine ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile görüşmelerde büyük aşama alındığı ve kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği belirtiliyor.
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