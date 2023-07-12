"Szalai'de böyle bir rakam yok"

Alman ekibi Union Berlin'in Attila Szalai'ye talip olduğu haberleri ülke medyasında yalanlanıyor. Kulübe yakın medya kuruluşları, Macar stoper için Union'un teklif yaptığını ancak teklif edilen rakamın 14 milyon euro olmadığını dile getirdiler. Fenerbahçe'nin Szalai için 20 milyon euro'ya yakın bir rakam istediği iddia ediliyordu.
Alman ekibi Union Berlin'in Attila Szalai'ye talip olduğu haberleri ülke medyasında yalanlanıyor. Kulübe yakın medya kuruluşları, Macar stoper için Union'un teklif yaptığını ancak teklif edilen rakamın 14 milyon euro olmadığını dile getirdiler. Fenerbahçe'nin Szalai için 20 milyon euro'ya yakın bir rakam istediği iddia ediliyordu.