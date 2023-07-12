Şampiyonluğa geldim

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yeni transferi Alexander Djiku iddialı konuştu. Ganalı stoper, sarı lacivertli takıma kupalar kazanmaya geldiğini söyledi. Djiku, "Fenerbahçe'yi tercih etme nedenim büyük bir kulüp olması. Ve ben de bu tarihin bir parçası olarak şampiyonluklar yaşamak için geldim" dedi. Djiku, taraftarların takımlarına bağlılığını pek çok arkadaşından duyduğunu da sözlerine ekleyerek "Stadın tam dolduğunda tam bir cehennem olduğunu söylediler. Bunu bizzat görmek için sabırsızım" diye konuştu.

AYNI SAHADA OLMAK İSTERDİM

Djiku, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e de bir parantez açarak övgülerde bulundu. 18 yaşındaki Arda'yı son sezon sıkça duyduğunu dile getiren tecrübeli stoper, "Bu kadar genç bir yaşta Real Madrid'e gidebilecek bir yenetekle aynı sahayı paylaşmayı çok isterdim" ifadelerini kullandı.