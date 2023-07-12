Haberler Fenerbahçe Sabitzer satışta!

Sabitzer satışta!

Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın listesindeki orta saha adaylarından Marcel Sabitzer'de yeni gelişmeler yaşandı. Kulübü Bayern Münih, 29 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusunu satış listesine koyduğunu duyurdu. Bild gazetesinde yer alan haberde Bavyera ekibinin, Sabitzer konusunda 10-15 milyon euro arasındaki rakamları kabul edebileceğinin altı çizildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Sabitzer satışta!
Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın listesindeki orta saha adaylarından Marcel Sabitzer'de yeni gelişmeler yaşandı. Kulübü Bayern Münih, 29 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusunu satış listesine koyduğunu duyurdu. Bild gazetesinde yer alan haberde Bavyera ekibinin, Sabitzer konusunda 10-15 milyon euro arasındaki rakamları kabul edebileceğinin altı çizildi.
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