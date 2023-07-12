Her kulvarda iddialıyız

Fenerbahçeli İsmail Yüksek "Takımımıza baktığımda çok değerli bir ekibiz. Bu sene hem ligi, hem Konferans Ligi'ni hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı götürebilecek bir ekibimiz var" dedi. Bu sezonun çok değerli olduğuna vurgu yapan Yüksek, camiayla birleşip şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.
Fenerbahçeliİsmail Yüksek "Takımımıza baktığımda çok değerli bir ekibiz. Bu sene hem ligi, hem Konferans Ligi'ni hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı götürebilecek bir ekibimiz var" dedi. Bu sezonun çok değerli olduğuna vurgu yapan Yüksek, camiayla birleşip şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.