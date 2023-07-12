Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertliler için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

Hatta Fenerbahçe'nin sunduğu rakamlar bile yazıldı.

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız için 8 milyon euro bonservis + 3 milyon da bonuslar teklifi yaptığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

İLERLEME VAR

Toplamda 11 milyon euro'yu bulan bu öneri dışında 25 yaşındaki futbolcuya teklif edilen ücretin de 2 milyon euro olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

Ayrıca sözleşme süresinin de 4 yılı kapsadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

"Türk ekibi, Dominguez konusunda büyük aşama kaydetti.

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

Arda Güler'in satışından kazandıkları parayı bu transfer için harcayacaklar" yorumu yapıldı.

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

Dominguez'in piyasa değeri 17 milyon euro civarında.

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

1.79 boyundaki krampon, merkezin yanı sıra defansif orta saha olarak da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ | İtalya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

Nicolas, 2019-20 sezonundan bu yana Bologna forması giyiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Reyna iddiası
F.Bahçe'den ezeli rakibe 2. çalım!
Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023
Deprem son dakika! 12 Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süratli kadınlar Süratli kadınlar 07:36
Reyna iddiası Reyna iddiası 07:28
Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı 00:11
G.Saray yıldız futbolcu için PSG ile anlaştı! G.Saray yıldız futbolcu için PSG ile anlaştı! 00:11
G.Saray'ın gözdesinden flaş karar! G.Saray'ın gözdesinden flaş karar! 00:11
B. Münihli yıldız G.Saray'a! Erden Timur... B. Münihli yıldız G.Saray'a! Erden Timur... 00:11
Daha Eski
G.Saray bombayı patlattı! Anlaşma tamam G.Saray bombayı patlattı! Anlaşma tamam 00:11
F.Bahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde... F.Bahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde... 00:11
G.Saray'dan Torreira kararı! G.Saray'dan Torreira kararı! 00:11
Fırtına'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı Fırtına'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı 00:11
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Gurbetçi yıldız Aslan oluyor G.Saray'dan beklenmedik transfer! Gurbetçi yıldız Aslan oluyor 00:11
Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam 00:11