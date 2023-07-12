FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken Galatasaray'ın eski yıldızından çarpıcı bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken Galatasaray'ın eski yıldızından çarpıcı bir açıklama geldi.
Aslan'ın eski oyuncusu Alex Telles, geçmişte forma giydiği takımların ezeli rakiplerinde oynamayacağını açıkladı.
Brezilyalı oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Hiçbir kulübümün rakibinde oynamayacağım. Örnek vermek gerekirse ben Porto'da oynadım, Benfica'da oynamam. G.Saray'da oynadım, F.Bahçe'de oynamam.
2016'da Aslan'dan ayrılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Manchester United'da forma giyiyor.
ALEX TELLES KİMDİR?
15 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Alex Telles, kariyerine Juventude altyapısında başladı.
Tecrübeli futbolcu sırasıyla Gremio, Galatasaray, Inter, Porto, Manchester United ve Sevilla formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Telles, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli isim, Sambacılar'da 12 karşılaşmaya çıktı.
Alex Telles'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...