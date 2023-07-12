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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım hakkında konuşan Galatasaray'ın eski yıldızı, "Fenerbahçe'de oynamam" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:13
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken Galatasaray'ın eski yıldızından çarpıcı bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

Aslan'ın eski oyuncusu Alex Telles, geçmişte forma giydiği takımların ezeli rakiplerinde oynamayacağını açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

Brezilyalı oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

Hiçbir kulübümün rakibinde oynamayacağım. Örnek vermek gerekirse ben Porto'da oynadım, Benfica'da oynamam. G.Saray'da oynadım, F.Bahçe'de oynamam.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

2016'da Aslan'dan ayrılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Manchester United'da forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

ALEX TELLES KİMDİR?

15 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Alex Telles, kariyerine Juventude altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

Tecrübeli futbolcu sırasıyla Gremio, Galatasaray, Inter, Porto, Manchester United ve Sevilla formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

İtalya pasaportu da bulunan Telles, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından flaş açıklama!

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli isim, Sambacılar'da 12 karşılaşmaya çıktı.

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