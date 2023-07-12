FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.