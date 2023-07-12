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FENERBAHÇE KIZILYILDIZ CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, Rusya'da gerçekleşen hazırlık turnuvasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerin performansının merakla beklendiği müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:50 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:00
FENERBAHÇE KIZILYILDIZ CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.

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