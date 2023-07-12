Becao elden kaçtı

Kanarya'nın uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı stoper Rodrigo Becao elden kaçmak üzere. Atalanta'nın, Udinese'de forma giyen 27 yaşındaki sambacının transferinde büyük aşama kaydettiği belirtildi. Udinese'yi ikna eden Atalanta, oyuncunun menajeriyle son pazarlıkları yapıyor.
Kanarya'nın uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı stoper Rodrigo Becao elden kaçmak üzere. Atalanta'nın, Udinese'de forma giyen 27 yaşındaki sambacının transferinde büyük aşama kaydettiği belirtildi. Udinese'yi ikna eden Atalanta, oyuncunun menajeriyle son pazarlıkları yapıyor.