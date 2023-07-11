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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Hücum hattına Dzeko'yu katan sarı lacivertliler rotasyonda kullancağı golcüyü Fransa'da buldu. İşte gündemdeki yıldız santrfor... | (FB SPOR HABERİ / Fotomac.com.tr Enes Cevahirci dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 10:39
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler yaz transfer kampına yeni isimleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim kadroda önemli değişikliğe gidiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

Forvet hattında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler Dzeko'yu yedekleyecek golcü isimlerini araştırmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

Haberde Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için şartları zorladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

Kamerunlu golcü oyuncu geçtiğimiz sezonu Rennes'te kiralık olarak geçirmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

Yıldız oyuncu sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl olmasına karşılık Lyon'da kalmaya sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

30 yaşındaki santrfor Lyon'dan ayrılmak istediğini Fransız ekibine bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

Ekambi geçtiğimiz sezon 38 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

Kamerunlu forvet oyuncusu 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

Toko Ekambi ile Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
Lyon takımında Forvet mevkinde forma giyen Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Kamerunlu yıldıza talip

183 cm boyunda ve 78 kilo olan Karl Toko Ekambi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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