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Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman? FB hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının 2. maçında Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilen detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman? FB hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 09:24
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman? FB hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.

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