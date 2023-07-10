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Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Rodrigo Becao için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, Becao'nun kulübü Udinese ile pazarlıklara devam ediyor. Yönetim, Atalanta ve Torino'nun da istediği Brezilyalı stoper için bugün son teklifini sunacak. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Sarı-lacivertliler, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao için yeniden harekete geçti.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Oyuncuya en iyi maaşı öneren sarı-lacivertliler, Becao ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan 27 yaşındaki stoper için en son 7 milyon euro önerilmişti.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Ancak bu teklif Udinese tarafından reddedilmişti.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Fenerbahçe'nin, Becao için 9 milyon euro'ya çıkacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Ayrıca yönetimin de bunun üzerinde bir teklif sunmayacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Oyuncu için 12 milyon Euro isteyen Udinese bu teklifi kabul ederse, imzalar atılacak.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Aksi halde Becao defteri Fenerbahçe için açılmamak üzere tamamen kapanacak.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Sambacı, Udinese'den yıllık 600 bin euro kazanıyor.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Fenerbahçe'nin oyuncuya önerdiği senelik ücret ise 1.8 milyon euro.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Becao'yu Torino ve Atalanta da kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Rodrigo Becao, kariyerinde şu ana kadar Bahia, CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

27 yaşındaki stoper, oynadığı üç takımda toplam 177 maça çıktı.

Fenerbahçe'den sambacı stopere son teklif!

Brezilyalıi, bu karşılaşmalarda 14 bin 659 dakika sahada kaldı.

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