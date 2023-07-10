Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
İlk olarak Ryan Kent ile sözleşme imzalayan Kanarya, tecrübeli golcü Edin Dzeko'yu da renklerine bağladı.
Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir transferleri için de geri sayıma geçen Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Miha Zajc geliyor.
Sloven futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde yıldız futbolcuyla ilgili konuştu.
"ZAJC BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Ali Koç, "Zajc benim için çok önemli. Her takımın bulundurmak isteyeceği, birinci sınıf şahsiyet ve karakter. Fenerbahçe'yi benimsemiş bir oyuncu.
İlk 2 senesi istediğimiz faydayı sağlayamadık. 5 büyük ligden ilgilenen kulüpler var ama arzumuz Miha'nın tez zamanda buraya dönmesi." ifadelerini kullandı.
"BENİM GELMEMLE FENERBAHÇE'YE DAHA SICAK BAKIYOR"
İsmail Kartal ise 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Zajc, her teknik adamın isteyeceği karakter. Çalışkan, profesyonel ve işine saygılı.
Mukavelesi bitti, kendisiyle görüştüm. Avrupa'nın en büyük liglerinden teklifler olduğunu söyledi. Ayrılmayı düşünse de benim gelmemle şu an Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor.
'Biraz zaman verin hocam.' dedi. Şu an Zajc düşünme aşamasında. İnşallah bir an önce o da aramıza katılır diye düşünüyoruz. ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşme uzatılmasını istediği Miha Zajc'a yönetim yeni teklif sunmuş Sloven oyuncu ise düşünmek için süre talep etmişti.
BU HAFTA KARARINI AÇIKLAYACAK
Sabah'ın haberine göre; Miha Zajc'ın bu hafta içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor.
Miha Zajc geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı.
Sloven yıldız, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.