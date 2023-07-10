Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transferde atağa kalkan sarı-lacivertliler, bir yandan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Kanarya'nın sözleşmesini uzatmak için girişimlerini sürdürdüğü Miha Zajc ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:50
Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

İlk olarak Ryan Kent ile sözleşme imzalayan Kanarya, tecrübeli golcü Edin Dzeko'yu da renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir transferleri için de geri sayıma geçen Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da sürüyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Miha Zajc geliyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Sloven futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde yıldız futbolcuyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

"ZAJC BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ali Koç, "Zajc benim için çok önemli. Her takımın bulundurmak isteyeceği, birinci sınıf şahsiyet ve karakter. Fenerbahçe'yi benimsemiş bir oyuncu.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

İlk 2 senesi istediğimiz faydayı sağlayamadık. 5 büyük ligden ilgilenen kulüpler var ama arzumuz Miha'nın tez zamanda buraya dönmesi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

"BENİM GELMEMLE FENERBAHÇE'YE DAHA SICAK BAKIYOR"

İsmail Kartal ise 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Zajc, her teknik adamın isteyeceği karakter. Çalışkan, profesyonel ve işine saygılı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Mukavelesi bitti, kendisiyle görüştüm. Avrupa'nın en büyük liglerinden teklifler olduğunu söyledi. Ayrılmayı düşünse de benim gelmemle şu an Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

'Biraz zaman verin hocam.' dedi. Şu an Zajc düşünme aşamasında. İnşallah bir an önce o da aramıza katılır diye düşünüyoruz. ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşme uzatılmasını istediği Miha Zajc'a yönetim yeni teklif sunmuş Sloven oyuncu ise düşünmek için süre talep etmişti.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

BU HAFTA KARARINI AÇIKLAYACAK

Sabah'ın haberine göre; Miha Zajc'ın bu hafta içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde...

Miha Zajc geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de 3 isim hafta içinde açıklanacak!
Transferde büyük savaş! Aynı yıldızı istiyorlar
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kalem kalem zamlı memur maaşları 2023
Dul - yetim maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde... F.Bahçe'de Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde... 13:50
F.Bahçe'de 3 isim hafta içinde açıklanacak! F.Bahçe'de 3 isim hafta içinde açıklanacak! 13:30
Mbappe zırhlı araçla korundu! Kaçırılma ihtimali... Mbappe zırhlı araçla korundu! Kaçırılma ihtimali... 12:54
Transferde büyük savaş! Aynı yıldızı istiyorlar Transferde büyük savaş! Aynı yıldızı istiyorlar 12:37
Mete Kalkavan'a UEFA'dan görev! G.Saray'ın... Mete Kalkavan'a UEFA'dan görev! G.Saray'ın... 12:28
Beşiktaş Başkanı Çebi'den iddialı sözler! Beşiktaş Başkanı Çebi'den iddialı sözler! 11:52
Daha Eski
Kanarya'dan bir hamle daha! İki yıldızdan biri geliyor Kanarya'dan bir hamle daha! İki yıldızdan biri geliyor 11:46
İspanya U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta? İspanya U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta? 10:47
Yunanistan U19 - İzlanda U19 maçı saat kaçta? Yunanistan U19 - İzlanda U19 maçı saat kaçta? 10:45
G.Saray'dan 3 transfer bombası birden! G.Saray'dan 3 transfer bombası birden! 10:43
Szalai'nin yerine o yıldız mı geliyor? Flaş iddia Szalai'nin yerine o yıldız mı geliyor? Flaş iddia 10:37
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev 10:31