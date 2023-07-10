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Fenerbahçe'de Joshua King şoku! İstanbul'a gönderildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe'ye Joshua King'den kötü haber geldi. Kasığında zorlanma tespit edilen Norveçli oyuncu, İstanbul'a gönderildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:46
Fenerbahçe'de Joshua King şoku! İstanbul'a gönderildi

Fenerbahçe, 15 Temmuz'a kadar sürecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarına devam etti.

Rusya'da üçüncü gününü geçiren sarı-lacivertliler, turnuva kapsamında 12 Temmuz Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı hafif antrenmanın ardından akşam saatlerinde daha kapsamlı bir idmanla sürdürdü.

Petrovski Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları toplayarak kısa bir toplantı yaptı. Koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular; pas, top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

JOSHUA KİNG İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Milli takım dönüşü sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı idman yapan Ferdi Kadıoğlu, akşam antrenmanında takımla çalışmalara başladı.

Takımla birlikte kampa getirilen Norveçli oyuncu Joshua King ise kasığında zorlanma tespit edilmesi üzerine tedavisine başlanması için İstanbul'a gönderildi.

Gazprom Arena'da dün yapılan Zenit maçında oyuna sonradan giren Diego Rossi ise dinlenmesi için otelde bırakıldı.

Futbolcular, serin havada antrenman yapmanın keyfini çıkardı. Bir bölümü basına açık olan idmanı, Rus basın mensupları da izledi.

Turnuva kapsamındaki ilk maçında dün normal süresi 0-0 biten ilk mücadelede Zenit'e penaltılarla 4-3 yenilen sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Çarşamba günü ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Sdyushor Smena Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayımlanacak.

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