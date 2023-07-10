Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler transfer sezonunda şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'nin açıklanması da an meselesi.
Fenerbahçe'nin gündeminde kaleci transferi de yer alıyor.
Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleye takviye yapılması planlanıyor.
Listedeki adaylardan Dominik Livakovic'in ismi uzun süredir gündemden düşmüyor.
İddiaya göre sarı-lacivertliler, Hırvat eldiven için kulübü Dinamo Zagreb'e yeni bir teklifte bulundu.
Hırvat basınından Jutarnji'nin haberine göre Fenerbahçe, Livakovic için yapılan pazarlıkta 8 milyon Euro'ya kadar çıktı.
Ancak Dinamo Zagreb'in bu teklifi reddettiği belirtildi.
Dinamo Zagreb, 28 yaşındaki file bekçisinin serbest kalma bedeli olan 10 milyon Euro'da ısrar ediyor.
Livakovic, 2016'dan bu yana Dinamo Zagreb'in kalesini koruyor.
Kulübüyle 7 yılda 283 maça çıktı.
Geçen sezon oynadığı 49 maçın 13'ünde kalesini gole kapattı.
Başarılı kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Livakovic, ayrıca 45 kez Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini korudu.