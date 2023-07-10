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Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kaleye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic'ten vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci için bir kez daha Dinamo Zagreb'in kapısını çaldı. Kanarya'nın 28 yaşındaki eldiven için önerdiği rakamı yükselttiği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:11
ARDA AKDENİZ
Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Sarı-lacivertliler transfer sezonunda şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'nin açıklanması da an meselesi.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Fenerbahçe'nin gündeminde kaleci transferi de yer alıyor.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleye takviye yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Listedeki adaylardan Dominik Livakovic'in ismi uzun süredir gündemden düşmüyor.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

İddiaya göre sarı-lacivertliler, Hırvat eldiven için kulübü Dinamo Zagreb'e yeni bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Hırvat basınından Jutarnji'nin haberine göre Fenerbahçe, Livakovic için yapılan pazarlıkta 8 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Ancak Dinamo Zagreb'in bu teklifi reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Dinamo Zagreb, 28 yaşındaki file bekçisinin serbest kalma bedeli olan 10 milyon Euro'da ısrar ediyor.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Livakovic, 2016'dan bu yana Dinamo Zagreb'in kalesini koruyor.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Kulübüyle 7 yılda 283 maça çıktı.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Geçen sezon oynadığı 49 maçın 13'ünde kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Başarılı kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Fenerbahçe vites yükseltti! Livakovic için yeni hamle

Livakovic, ayrıca 45 kez Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini korudu.

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