FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kanarya'da takviye yapılması planlanan bölgelerden biri de kale...
Sarı-lacivertlilerin kaleci adayları arasında yer alan Dragowski'ye Nottingham Forest'ın yanı sıra Serie A ekipleri Empoli ve Lecce de talip oldu.
1.91 cm boyundaki kalecinin Spezia ile 2025'e kadar sözleşmesi var ve Çizme temsilcisi, geçen yıl 1 milyon 950 bin euro'ya kadrosuna kattığı Polonyalı için 5 milyon euro bonservis istiyor.
Fenerbahçe, belirlediği diğer isimlerde sonuca varamazsa Dragowski için temaslarını sıklaştıracak.
BARTLOMIEJ DRAGOWSKİ KİMDİR?
19 Ağustos 1997 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Jagiellonia altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Empoli ve Spezia formaları giydi.
25 yaşındaki Dragowski, Polonya Milli Takımı'nın kalesini 2 maçta korudu.
Başarılı eldivenin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...