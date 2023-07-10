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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı Polonyalı kaleci Dragowski'nin bonservisi belli oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:09
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

Kanarya'da takviye yapılması planlanan bölgelerden biri de kale...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin kaleci adayları arasında yer alan Dragowski'ye Nottingham Forest'ın yanı sıra Serie A ekipleri Empoli ve Lecce de talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

1.91 cm boyundaki kalecinin Spezia ile 2025'e kadar sözleşmesi var ve Çizme temsilcisi, geçen yıl 1 milyon 950 bin euro'ya kadrosuna kattığı Polonyalı için 5 milyon euro bonservis istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

Fenerbahçe, belirlediği diğer isimlerde sonuca varamazsa Dragowski için temaslarını sıklaştıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

BARTLOMIEJ DRAGOWSKİ KİMDİR?

19 Ağustos 1997 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

Profesyonel futbol kariyerine Jagiellonia altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

Sırasıyla Fiorentina, Empoli ve Spezia formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dragowski için istenen rakam belli oldu!

25 yaşındaki Dragowski, Polonya Milli Takımı'nın kalesini 2 maçta korudu.

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