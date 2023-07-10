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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe, Alexander Djiku'da mutlu sona yaklaşmıştı. Kanarya, savunma hattına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Fenerbahçe savunmanın göbeğine takviye hazırlığında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Sarı-lacivertliler transfer için önemli gelişme kat etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Ganalı stoper Alexander Djiku'nun temsilcisiyle bir araya gelen Sarı-Lacivertli kurmaylar işi bitirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Takvim'in haberine göre Djiku'nun menajeri Fenerbahçe'den 1.7 milyon Euro maaş, 3 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da imza parası talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Yönetim de kabul etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Djiku haftaya İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

TOP TEKNİĞİ ÇOK YÜKSEK

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi açıklamasının an meselesi olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Djiku'nun, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Bundan dolayı Fenerbahçe bu transferde imza parası ödemeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Djiku yüksek top tekniği ile de dikkat çeken bir isim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Piyasa değeri de 8-10 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Szalai'nin Union Berlin'e satışının gerçekleşmesi için geri sayım başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Fenerbahçe, kadrosuna Djiku dışında 1 stoper daha alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

BİR STOPER DAHA GELECEK...

Fenerbahçe PSG'nin stoperi Abdou Diallo ile Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'den birisini kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Djiku'nun ardından bir hamle daha!

Her iki oyuncunun da kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesi var.

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