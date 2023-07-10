FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer hareketliliği yaşanıyor.
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer hareketliliği yaşanıyor.
Gelecek sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı.
Kanarya'da yapılacak transferleler birlikte bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
Sezonun sona ermesinin ardından birçok isimle vedalaşan Fenerbahçe'de Attila Szalai ile de yollar ayrılıyor.
Sarı-lacivertlilerin Macar stoperine Almanya'dan teklif geldi.
Bundesliga ekibi Union Berlin, 25 yaşındaki savunmacı için sarı lacivertli kulübe 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus önerisinde bulunmuştu.
Yapılan teklifi kabul etmeyen sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro bonservis beklediğini Alman kulübüne iletti.
Bu gelişmenin ardından yeni teklif sunan Alman ekibi Union Berlin, Szalai için 14 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Kicker'ın haberine göre Fenerbahçe, yapılan 14 milyon Euro'luk teklifi kabul etti ve kısa sürede transferin açıklanması bekleniyor.
Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 karşılaşmada 3 gol, 2 asist yaptı.
SZYMANSKI İMZAYI ATIYOR
Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Sebastian Szymanski'nin transferini bitirdi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ve Galatasaray'ın da devreye girip pazarlık yaptığı Polonyalı on numara için gerçekleşen derbide kazanan Kanarya oldu.
Sarı-lacivertliler, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmamak için işi çabuk tuttu.
Sabah'ın haberine göre; Dinamo Moskova'ya teklif ettiği bonservisi 11 milyon Euro net + 4 milyon Euro bonuslar şeklinde revize eden F.Bahçe, 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro ücretten 4 senelik mukavele önerdi.
İki tarafla da anlaşılırken, Szymanski'nin menajeri Türkiye'ye davet edildi.
Pazar günü İstanbul'a gelen menajerle son detaylar da görüşüldü ve el sıkışıldı.
Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu yıldız isimle doldurdu.
Bonservisi Rus kulübünde olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan Szymanski, 40 karşılaşmada 10 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.