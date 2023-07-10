FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sabah'ın haberine göre; Dinamo Moskova'ya teklif ettiği bonservisi 11 milyon Euro net + 4 milyon Euro bonuslar şeklinde revize eden F.Bahçe, 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro ücretten 4 senelik mukavele önerdi.