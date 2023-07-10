Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla yapacağı sözleşmenin detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:18
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer hareketliliği yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Kanarya'da yapılacak transferleler birlikte bazı isimlerle de yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sezonun sona ermesinin ardından birçok isimle vedalaşan Fenerbahçe'de Attila Szalai ile de yollar ayrılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertlilerin Macar stoperine Almanya'dan teklif geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Bundesliga ekibi Union Berlin, 25 yaşındaki savunmacı için sarı lacivertli kulübe 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus önerisinde bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Yapılan teklifi kabul etmeyen sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro bonservis beklediğini Alman kulübüne iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Bu gelişmenin ardından yeni teklif sunan Alman ekibi Union Berlin, Szalai için 14 milyon Euro'luk teklif yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Kicker'ın haberine göre Fenerbahçe, yapılan 14 milyon Euro'luk teklifi kabul etti ve kısa sürede transferin açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 karşılaşmada 3 gol, 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

SZYMANSKI İMZAYI ATIYOR

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Sebastian Szymanski'nin transferini bitirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ve Galatasaray'ın da devreye girip pazarlık yaptığı Polonyalı on numara için gerçekleşen derbide kazanan Kanarya oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmamak için işi çabuk tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sabah'ın haberine göre; Dinamo Moskova'ya teklif ettiği bonservisi 11 milyon Euro net + 4 milyon Euro bonuslar şeklinde revize eden F.Bahçe, 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro ücretten 4 senelik mukavele önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

İki tarafla da anlaşılırken, Szymanski'nin menajeri Türkiye'ye davet edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Pazar günü İstanbul'a gelen menajerle son detaylar da görüşüldü ve el sıkışıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu yıldız isimle doldurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Bonservisi Rus kulübünde olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan Szymanski, 40 karşılaşmada 10 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

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