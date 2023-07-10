FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

F.Bahçe, Berisha, Bruma ve Arda Güler transferlerinden 30.5 milyon euro gelir elde etti.
F.Bahçe, Berisha, Bruma ve Arda Güler transferlerinden 30.5 milyon euro gelir elde etti.
Sarı-lacivertliler Attila Szalai'den de servet kazanacak.
Macaristan'ın Nemzeti Sport Gazetesi'nin haberine göre; 25 yaşındaki stoper, kariyerine, geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da 4. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak hakkı kazanan Union Berlin'de devam edecek.
Alman ekibi, 12 milyon Euro'luk ilk teklifini 14 milyon euro'ya yükseltti.
Böylece taraflar anlaşma sağladı.
Macar oyuncu Ocak 2021'de Limmasol'den 2 milyon 200 bin euro'ya transfer edilmişti.
Szalai, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 117 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te bitiyordu.
FARIOLI ALAMADI
Francesco Farioli, Karagümrük ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra Fransız ekibi Nice'in başına geçti.
İtalyan çalıştırıcı yönetimden Szalai'nin transfer edilmesini istedi.
Ancak Fransız ekibi işi yavaştan alınca Attila Szalai'yi Union Berlin kaptı.
Szalai bu sezon 52 maçta süre aldı.
Bu mücadelelerde ise 3 gol atıp 2 asist üretti.
Macar stoperin bonservis değeri 15 milyon euro.