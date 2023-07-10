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FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler'den sonra Attila Szalai'den de ciddi bir bonservis bedeli kazanmaya çok yakın. Macar stoperin gelecek sezon Almanya Bundesliga'da oynaması bekleniyor. Szalai için sarı-lacivertlilere ödenecek ücret belli oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

F.Bahçe, Berisha, Bruma ve Arda Güler transferlerinden 30.5 milyon euro gelir elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Sarı-lacivertliler Attila Szalai'den de servet kazanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Macaristan'ın Nemzeti Sport Gazetesi'nin haberine göre; 25 yaşındaki stoper, kariyerine, geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da 4. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak hakkı kazanan Union Berlin'de devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Alman ekibi, 12 milyon Euro'luk ilk teklifini 14 milyon euro'ya yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Böylece taraflar anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Macar oyuncu Ocak 2021'de Limmasol'den 2 milyon 200 bin euro'ya transfer edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Szalai, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 117 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Bu mücadelelerde 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te bitiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

FARIOLI ALAMADI

Francesco Farioli, Karagümrük ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra Fransız ekibi Nice'in başına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

İtalyan çalıştırıcı yönetimden Szalai'nin transfer edilmesini istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar teklif yükseltti! Szalai o rakama gidiyor

Ancak Fransız ekibi işi yavaştan alınca Attila Szalai'yi Union Berlin kaptı.

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