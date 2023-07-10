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Fenerbahçe Alexander Djiku'nun transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:12 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:17
Fenerbahçe Alexander Djiku'nun transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yöneticimiz Selahattin Baki ile sportif direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

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