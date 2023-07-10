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Fenebahçe'den ezeli çalım

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da teklif götürdüğü oyuncuyla anlaştı. Ganalı stoperin kısa süre içinde imza atmak üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Fenebahçe'den ezeli çalım

Transfer sezonunu Ryan Kent ve Edin Dzeko ile açan Fenerbahçe, Alexander Djiku'yla da büyük oranda anlaştı... Oyuncunun menajeriyle hafta sonu İstanbul'da bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği stopere daha iyi bir teklif sundu ve el sıkışıldı. Bonservisi elinde olan Djiku'nun kısa süre içinde imza için Türkiye'ye gelmesi ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

1.7 MİLYON EURO MAAŞ

Ganalı oyuncuya 1 milyon 700 bin euro maaş verilecek. Djiku ayrıca, bonservissiz geldiğinden dolayı yıllık ücreti kadar da imza parası alacak. 28 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Nottingham Forest ve Villarreal de ilgileniyordu. Ancak rakiplerinden daha yüksek bir maaş ve daha iyi şartlar öneren F.Bahçe, transferin kazananı oldu. 2019'dan bu yana Strasbourg forması giyen Alexander Djiku, 127 maçta görev yaptı ve 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu

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