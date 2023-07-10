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Anlaşma yakın

Rus basını, F.Bahçe’yle Dinamo Moskova’nın Szymanski transferi için anlaşmaya yakın olduğunu ileri sürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Anlaşma yakın

Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesinin ardından 10 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Dinamo Moskova'nın yıldızı Sebastian Szymanski'de karar kılmıştı. Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin daha yüksek bir teklif verdiği ortaya çıktı. Rus basınına yansıyan haberlere göre; Dinamo Moskova ile F.Bahçe, Szymanski transferi için büyük oranda anlaştı. Ruslar, sarı-lacivertli yönetimin, 24 yaşındaki 10 numara için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceğini de duyurdu.

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