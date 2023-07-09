FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın 7.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu Michy Batshuayi'nin fiyatını belirledi.
Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın 7.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu Michy Batshuayi'nin fiyatını belirledi.
Sarı-lacivertli takım 29 yaşındaki yıldız futbolcuyu 10 milyon euro'nun altında bir paraya göndermeyecek.
Belçikalı yıldızın da burada mutlu olduğu ayrılmak istemediği gelen haberler arasında...
Yeni sezonda Boşnak golcü Edin Dzeko ile forma savaşı verecek olan Batshuayi geçen sezonu 20 gol, 2 asistle tamamlamıştı.
Batsman'in Fenerbahçe ile kontratı 2025'te bitecek.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.
Belçikalı futbolcu, sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
1.85 cm boyundaki Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...