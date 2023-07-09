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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor. Sarı-lacivertli takımın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan 7.5 milyon euro'luk bir teklif gelmişti. Kanarya, yıldız golcünün bonservisini belirledi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 09:38
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın 7.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu Michy Batshuayi'nin fiyatını belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Sarı-lacivertli takım 29 yaşındaki yıldız futbolcuyu 10 milyon euro'nun altında bir paraya göndermeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Belçikalı yıldızın da burada mutlu olduğu ayrılmak istemediği gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Yeni sezonda Boşnak golcü Edin Dzeko ile forma savaşı verecek olan Batshuayi geçen sezonu 20 gol, 2 asistle tamamlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Batsman'in Fenerbahçe ile kontratı 2025'te bitecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Belçikalı futbolcu, sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

1.85 cm boyundaki Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Michy Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.

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