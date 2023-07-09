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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Transferin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu için İtalyan devi Inter'in ısrarının devam ettiği ifade edildi ve ödenecek rakam netleşti. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 14:34
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

FERDİ KADIOĞLU, FENERBAHÇE'DE UÇUŞA GEÇTİ

2018'in yazında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla adeta uçuşa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

Her geçen gün üzerine koyarak devam eden milli oyuncu, Avrupa ekiplerini peşine taktı ve güncel piyasa değeri 17 milyon euroya kadar yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

DÜNYA DEVİ İŞİ BİTİRİYOR

İtalya basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Serie A devi Inter, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

İtalyan ekibi sarı-lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği 20 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

Toplam 4175 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli yıldız, 4 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Inter Ferdi Kadıoğlu için ısrarcı! Ödenecek rakam...

Ferdi'nin bu konuda son kararı başkana bıraktığı öğrenildi.

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