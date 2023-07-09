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Fenerbahçe Djiku'yu bitiriyor!

Sarı-lacivertli kulüp, Fransız ekibi Strasbourg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki stoperi renklerine bağlıyor. Alexander Djiku’nun menajeri görüşme yapmak için dün İstanbul’a geldi. Transferde geri sayım başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe Djiku'yu bitiriyor!

Dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko ve sol kanat Ryan Kent transferleri ile piyasayı sallayan Fenerbahçe'de sıra artık stoper takviyesine geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın gündeminde olan Alexander Djiku'yu renklerine bağlıyor. Fransa ekibi Strasbourg ile sözleşmesi biten Ganalı savunma oyuncusunun menajeri dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki stoperin menajeri önce Fenerbahçe kulübü ile masaya oturacak. Ancak Beşiktaş yönetimi ile de görüşebilir. Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Djiku'nun sağ bek ve ön liberoda da görev yapabilmesi büyük avantaj. Ganalı Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 1.82 boyundaki yıldız, 4 yıl Strasbourg'un en istikrarlı ismi oldu.

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