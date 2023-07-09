Fenerbahçe Djiku'yu bitiriyor!

Dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko ve sol kanat Ryan Kent transferleri ile piyasayı sallayan Fenerbahçe'de sıra artık stoper takviyesine geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın gündeminde olan Alexander Djiku'yu renklerine bağlıyor. Fransa ekibi Strasbourg ile sözleşmesi biten Ganalı savunma oyuncusunun menajeri dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki stoperin menajeri önce Fenerbahçe kulübü ile masaya oturacak. Ancak Beşiktaş yönetimi ile de görüşebilir. Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Djiku'nun sağ bek ve ön liberoda da görev yapabilmesi büyük avantaj. Ganalı Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 1.82 boyundaki yıldız, 4 yıl Strasbourg'un en istikrarlı ismi oldu.