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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde yeniden gaza bastı. Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle yaza hızlı bir giriş yapan ve Umut Nayir'in transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde bir imza daha yolda. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 09:35
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk hasretine nokta koymak için yaz transfer döneminde sıkı bir çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götürmek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Forvet hattına da takviye yapan Kanarya, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu transfer etti.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Boşnak santrforla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertliler, bonservisi Eyüpspor'da bulunan milli futbolcu Umut Nayir ile de anlaşma sağladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Kanarya'nın 30 yaşındaki forvetle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

28 yaşındaki stoperin menajeri önce Fenerbahçe kulübü ile masaya oturacak.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Djiku'nun menajerinin Beşiktaş yönetimiyle de bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Djiku'nun sağ bek ve ön liberoda da görev yapabilmesi büyük avantaj.

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