Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk hasretine nokta koymak için yaz transfer döneminde sıkı bir çalışma yürütüyor.
2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götürmek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe, ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Forvet hattına da takviye yapan Kanarya, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu transfer etti.
Fenerbahçe, Boşnak santrforla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, bonservisi Eyüpspor'da bulunan milli futbolcu Umut Nayir ile de anlaşma sağladı.
Kanarya'nın 30 yaşındaki forvetle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko ve sol kanat Ryan Kent transferleri ile piyasayı sallayan ve Umut Nayir için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de sıra artık stoper takviyesine geldi.
DJIKU AN MESELESİ
Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın gündeminde olan Alexander Djiku'yu renklerine bağlıyor.
Fransa ekibi Strasbourg ile sözleşmesi biten Ganalı savunma oyuncusunun menajeri dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.
28 yaşındaki stoperin menajeri önce Fenerbahçe kulübü ile masaya oturacak.
Djiku'nun menajerinin Beşiktaş yönetimiyle de bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Djiku'nun sağ bek ve ön liberoda da görev yapabilmesi büyük avantaj.
Ganalı Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 1.82 boyundaki yıldız, 4 yıl Strasbourg'un en istikrarlı ismi oldu.