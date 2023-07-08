TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Transfer operasyonunu dört koldan yürüten Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski heyecanı yaşanıyor.
Transfer operasyonunu dört koldan yürüten Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski heyecanı yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan isimlerin yerine takviye yapılmak için düğmeye basıldı.
Kanarya'da en dikkat çeken veda, Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transferi oldu.
Yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağladı ve 18 yaşındaki oyuncu, eflatun-beyazlıların kadrosuna katıldı.
Yeni takımıyla 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler, 24 numaralı formayı giyecek.
Başka bir takıma kiralanmasının söz konusu olmadığını ifade eden yıldız futbolcu, kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi.
Arda Güler'in satışından önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe, transfer girişimlerine hız verdi.
Hücuma dönük bir orta saha takviyesi için harekete geçen yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler, bonservisi Dinamo Moskova'da olan Sebastian Szymanski'nin peşine düştü.
Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren ve performansıyla beğeni toplayan yıldız futbolcu için somut adımlar atılmaya başlandı.
Szymanski için resmi teklifini ileten Fenerbahçe yönetimi, transferde oldukça ısrarcı.
Transferde 10 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkaran Kanarya, bir an önce işi bitirmek istiyor.
FEYENOORD'DAN HOCASIYLA KONUŞTU!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Szymanski hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Kiralık forma giydiği Feyenoord kulübü Szymanski'den oldukça memnun ve takımda tutmak istiyor.
Hollanda basınında yer alan habere göre; Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ile Szymanski bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TAKIMDAN AYRILACAK!
Görüşmede Slot'a kararını ileten Szymanski, Rusya'dan kalıcı olarak ayrılmak istediğini ve büyük olasılıkla Feyenoord'a dönmeyeceğini ifade etti.
Fenerbahçeli kurmaylar, kulübünden ayrılmak isteyen Polonyalı futbolcu için şartları zorlayacak.
Geçtiğimiz sezon Feyenoord'da 40 resmi maçta forma giyen Szymanski, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki Polonyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 24 maçta 1 gol kaydetti.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.