Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmasının ardından arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki oyuncunun yerini Polonyalı yıldızla doldurmak için geri sayıma geçti. Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı Szymanski, geleceği hakkında aldığı kararı hocasına bildirdi. İşte o görüşmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:27 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:29
TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağladı ve 18 yaşındaki oyuncu, eflatun-beyazlıların kadrosuna katıldı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Yeni takımıyla 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler, 24 numaralı formayı giyecek.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Başka bir takıma kiralanmasının söz konusu olmadığını ifade eden yıldız futbolcu, kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Arda Güler'in satışından önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe, transfer girişimlerine hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Hücuma dönük bir orta saha takviyesi için harekete geçen yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Sarı-lacivertliler, bonservisi Dinamo Moskova'da olan Sebastian Szymanski'nin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren ve performansıyla beğeni toplayan yıldız futbolcu için somut adımlar atılmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Szymanski için resmi teklifini ileten Fenerbahçe yönetimi, transferde oldukça ısrarcı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Transferde 10 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkaran Kanarya, bir an önce işi bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

FEYENOORD'DAN HOCASIYLA KONUŞTU!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Szymanski hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Kiralık forma giydiği Feyenoord kulübü Szymanski'den oldukça memnun ve takımda tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Hollanda basınında yer alan habere göre; Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ile Szymanski bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

TAKIMDAN AYRILACAK!
Görüşmede Slot'a kararını ileten Szymanski, Rusya'dan kalıcı olarak ayrılmak istediğini ve büyük olasılıkla Feyenoord'a dönmeyeceğini ifade etti.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Fenerbahçeli kurmaylar, kulübünden ayrılmak isteyen Polonyalı futbolcu için şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve...

Geçtiğimiz sezon Feyenoord'da 40 resmi maçta forma giyen Szymanski, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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