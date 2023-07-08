TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.

İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan futbolcularla birer birer yollar ayrılacak.

Deneyimli hoca, takımda düşünmediği isimlerle ilgili raporunu yönetime sundu.

ARAO PLANLAR ARASINDA YOK!

Sözleşmesi biten Miha Zajc'ın takımda kalmasını isteyen İsmail Kartal, Willian Arao'ya planlarında yer vermiyor.

Fenerbahçe yönetimi de teknik heyetin bu kararını Brezilyalı oyuncuya iletti.

Willian Arao, kulübün bilgisi dahilinde birkaç takımla transfer için görüşüyor.

31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği düzeyde bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR!

Fenerbahçe ise Brezilyalı orta saha oyuncusu için 7.5 milyon euro gelir bekliyor.

Fenerbahçe'ye geçen sezon Flamengo'dan transfer olan Arao'nun sarı-lacivertliler ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Arao'nun sözleşmesinde ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu yer alıyor.

Fenerbahçe'de geçen sezon 45 maçta süre bulan Willian Arao, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.