Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Transferde büyük bir operasyon içinde olan Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular da belirlenmeye devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde, kadroda düşünülmeyen bir isim daha netlik kazandı. Jorge Jesus döneminde transfer edilen Willian Arao'nun satış listesine konduğu ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun, kulübün bilgisi halinde transfer görüşmeleri yaptığı belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin Arao için belirlediği bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:45
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadro planlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Kadrosuna doğrudan katkı verecek isimleri transfer etmek isteyen Kanarya'da hedefteki yıldızlarla görüşmeler yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.

İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan futbolcularla birer birer yollar ayrılacak.

Deneyimli hoca, takımda düşünmediği isimlerle ilgili raporunu yönetime sundu.

ARAO PLANLAR ARASINDA YOK!
Sözleşmesi biten Miha Zajc'ın takımda kalmasını isteyen İsmail Kartal, Willian Arao'ya planlarında yer vermiyor.

Fenerbahçe yönetimi de teknik heyetin bu kararını Brezilyalı oyuncuya iletti.

Willian Arao, kulübün bilgisi dahilinde birkaç takımla transfer için görüşüyor.

31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği düzeyde bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR!
Fenerbahçe ise Brezilyalı orta saha oyuncusu için 7.5 milyon euro gelir bekliyor.

Fenerbahçe'ye geçen sezon Flamengo'dan transfer olan Arao'nun sarı-lacivertliler ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Arao'nun sözleşmesinde ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu yer alıyor.

Fenerbahçe'de geçen sezon 45 maçta süre bulan Willian Arao, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan futbolcularla birer birer yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Deneyimli hoca, takımda düşünmediği isimlerle ilgili raporunu yönetime sundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

ARAO PLANLAR ARASINDA YOK!
Sözleşmesi biten Miha Zajc'ın takımda kalmasını isteyen İsmail Kartal, Willian Arao'ya planlarında yer vermiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe yönetimi de teknik heyetin bu kararını Brezilyalı oyuncuya iletti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Willian Arao, kulübün bilgisi dahilinde birkaç takımla transfer için görüşüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği düzeyde bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR!
Fenerbahçe ise Brezilyalı orta saha oyuncusu için 7.5 milyon euro gelir bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'ye geçen sezon Flamengo'dan transfer olan Arao'nun sarı-lacivertliler ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Arao'nun sözleşmesinde ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de geçen sezon 45 maçta süre bulan Willian Arao, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu

31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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