Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları kapsamında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları kapsamında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen sarı-lacivertliler üst üste vedalar yaşanacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.
Transferde dünyaca ünlü birçok yıldızla temaslarda bulunan Fenerbahçe, önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
İsmail Kartal da yaptığı açıklamada camiaya mesaj göndererek kaliteli futbolculara imza attıracaklarını ifade etti.
Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar gönderilecek oyuncuların da netlik kazanması büyük önem taşıyor.
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isimler belirlenmeye başladı.
İsmail Kartal hazırladığı raporda, gelecek planlarında yer vermediği oyuncuları yönetime bildirdi.
Bu isimler üzerinde çalışmalarda bulunan Fenerbahçeli kurmaylar, gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe yönetimi, kadroda düşünüşmeyen isimlerden bonservis geliri elde ederek hedefteki yıldızlar için kaynak yaratmanın peşinde.
JOAO PEDRO GÖNDERİLİYOR!
Bu kapsamda hazırlık yapan sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan son isim Joao Pedro oldu.
Kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcu satış listesine kondu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle de form tutmakta güçlük çeken deneyimli oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.
ARABİSTAN'DAN TALİBİ ÇIKTI!
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği oyuncular arasında bulunan Joao Pedro'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz bir takım talip oldu.
A Spor'un haberine göre; Al Khaleej, Joao Pedro için sarı-lacivertli yönetimle temasa geçti.
Yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği ve Arabistan Ligi ekibinin transferde önemli mesafe katettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 28 maçta görev alan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.