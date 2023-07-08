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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Son dakika spor haberi: Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte hazırlanan Fenerbahçe'de üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı lacivertlilerde yıldız futbolculara önemli teklifler geliyor. Son olarak Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından Kanarya'da bir veda daha olacak. İşte o yıldız ve yeni adresi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:56
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları kapsamında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Son olarak Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen sarı-lacivertliler üst üste vedalar yaşanacak.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Transferde dünyaca ünlü birçok yıldızla temaslarda bulunan Fenerbahçe, önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

İsmail Kartal da yaptığı açıklamada camiaya mesaj göndererek kaliteli futbolculara imza attıracaklarını ifade etti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar gönderilecek oyuncuların da netlik kazanması büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isimler belirlenmeye başladı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

İsmail Kartal hazırladığı raporda, gelecek planlarında yer vermediği oyuncuları yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Bu isimler üzerinde çalışmalarda bulunan Fenerbahçeli kurmaylar, gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Fenerbahçe yönetimi, kadroda düşünüşmeyen isimlerden bonservis geliri elde ederek hedefteki yıldızlar için kaynak yaratmanın peşinde.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

JOAO PEDRO GÖNDERİLİYOR!
Bu kapsamda hazırlık yapan sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan son isim Joao Pedro oldu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcu satış listesine kondu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle de form tutmakta güçlük çeken deneyimli oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

ARABİSTAN'DAN TALİBİ ÇIKTI!
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği oyuncular arasında bulunan Joao Pedro'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz bir takım talip oldu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

A Spor'un haberine göre; Al Khaleej, Joao Pedro için sarı-lacivertli yönetimle temasa geçti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği ve Arabistan Ligi ekibinin transferde önemli mesafe katettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 28 maçta görev alan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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