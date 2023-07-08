Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den üst üste hamleler geliyor.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den üst üste hamleler geliyor.
Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşüyor.
Deneyimli hoca yaptığı transfer açıklamasında, kadroyu önemli isimlerle güçlendireceklerini ifade etmişti.
Eksik bölgeleri belirleyen İsmail Kartal, belirlediği eksikleri yönetime sundu.
Fenerbahçe'de yapılacak transferler, ayrılacak oyuncuların durumuna da bağlı durumda.
Veda edilecek isimlerin belli olmasıyla birlikte yerlerini doldurmak için harekete geçilecek.
Fenerbahçe'de en dikkat çeken ayrılık Arda Güler'in Real Madrid'e transferi oldu.
Yapılan görüşmelerde tüm taraflar anlaşma sağladı ve genç yıldız, İspanyol deviyle sözleşme imzaladı.
Kanarya'nın kasasına bu transferden net 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro da bonus girecek.
Arda Güler'in yerine gelecek vaat eden potansiyeli yüksek bir takviye düşünen Fenerbahçe, gözünü İtalya'ya çevirdi.
F.BAHÇE'DEN KENAN YILDIZ'A KANCA!
Sarı-lacivertliler, Çizme devi Juventus'un 2005 doğumlu futbolcusu Kenan Yıldız'ın peşine düştü.
10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Resmi adımları da atan Kanarya, Juventus'a 10 milyon euro'luk bir teklif sundu.
JUVENTUS REDDETTİ!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için yaptığı teklifi reddetti.
2005 doğumlu oyuncunun bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı ifade edildi.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, genç oyuncuyla yaptığı görüşmede ABD'deki kampa dahil edeceği bilgisini verdi.
Oyuncusunu daha yakından gözlemlemek isteyn Allegri'nin ABD kampını bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi.
18 yaşındaki futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Forvet arkasında görev yapan Kenan Yıldız, her iki kanatta da forma giyebiliyor.
Geçtiğimiz sezon Juventus'un U19 takımında 45 maçta forma giyen genç oyuncu, 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında 16 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, 4 gollük katkı verdi.