Haberler Fenerbahçe Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutmasının ardından genç oyuncunun yerine takviye yapılmak için harekete geçildi. Gelecek vaat eden potansiyeli yüksek bir oyuncunun transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Juventus'un 18 yaşındaki futbolcusu Kenan Yıldız'ı gündemine aldı. İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği genç yıldız için düğmeye basan yönetim, Juventus'a 10 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu. İtalyan devinden Fenerbahçe'ye cevap geldi. İşte transferde yaşanan tüm gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:23
BURAK ŞENTÜRK
Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den üst üste hamleler geliyor.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşüyor.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Deneyimli hoca yaptığı transfer açıklamasında, kadroyu önemli isimlerle güçlendireceklerini ifade etmişti.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Eksik bölgeleri belirleyen İsmail Kartal, belirlediği eksikleri yönetime sundu.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'de yapılacak transferler, ayrılacak oyuncuların durumuna da bağlı durumda.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Veda edilecek isimlerin belli olmasıyla birlikte yerlerini doldurmak için harekete geçilecek.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'de en dikkat çeken ayrılık Arda Güler'in Real Madrid'e transferi oldu.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Yapılan görüşmelerde tüm taraflar anlaşma sağladı ve genç yıldız, İspanyol deviyle sözleşme imzaladı.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Kanarya'nın kasasına bu transferden net 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro da bonus girecek.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Arda Güler'in yerine gelecek vaat eden potansiyeli yüksek bir takviye düşünen Fenerbahçe, gözünü İtalya'ya çevirdi.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

F.BAHÇE'DEN KENAN YILDIZ'A KANCA!
Sarı-lacivertliler, Çizme devi Juventus'un 2005 doğumlu futbolcusu Kenan Yıldız'ın peşine düştü.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Resmi adımları da atan Kanarya, Juventus'a 10 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

JUVENTUS REDDETTİ!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için yaptığı teklifi reddetti.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

2005 doğumlu oyuncunun bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı ifade edildi.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, genç oyuncuyla yaptığı görüşmede ABD'deki kampa dahil edeceği bilgisini verdi.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Oyuncusunu daha yakından gözlemlemek isteyn Allegri'nin ABD kampını bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

18 yaşındaki futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Forvet arkasında görev yapan Kenan Yıldız, her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Geçtiğimiz sezon Juventus'un U19 takımında 45 maçta forma giyen genç oyuncu, 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Juventus'tan transfer cevabı! Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında 16 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, 4 gollük katkı verdi.

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