Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip, Arda Güler'i dünya devi Real Madrid'e gönderdi.
Real Madrid bu transfer için Kanarya'ya 20 milyon euro ödedi.
Ayrıca 10 milyon euroluk bonus bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay da sözleşmede söz konusu.
Kurmaylar, Arda Güler'in yerini ise önemli bir transfer ile doldurmak istiyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tartışılmayacak 3 yıldız alacağız" diyerek taraftarı coşturmuştu.
Bu müthiş transfer operasyonunda ilk bomba artık patlamak üzere.
Match TV'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
Polonyalı orta saha geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçirmişti
Szymanski, Hollanda ekibinde 40 maça çıktı.
23 yşaındaki futbolcu bu mücadelelerde 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Szymanski, milli takımda ise 1 kez gol sevinci yaşadı.
Szymanski için belli mesafe alındı.
Fenerbahçe yönetimi, Rusya kampında işi bitirmeyi planlıyor.
Polonyalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro.