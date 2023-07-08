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Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından 10 numara bölgesine arayışlar başladı. Gelecek vaat eden isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin peşine düştü. Görüşmelerde bulunan Fenerbahçeli kurmaylar, Dinamo Moskova ile anlaşmak üzere. Rusya'ya gidecek olan yönetim, transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Sarı-lacivertli ekip, Arda Güler'i dünya devi Real Madrid'e gönderdi.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Real Madrid bu transfer için Kanarya'ya 20 milyon euro ödedi.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Ayrıca 10 milyon euroluk bonus bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay da sözleşmede söz konusu.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Kurmaylar, Arda Güler'in yerini ise önemli bir transfer ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tartışılmayacak 3 yıldız alacağız" diyerek taraftarı coşturmuştu.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Bu müthiş transfer operasyonunda ilk bomba artık patlamak üzere.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Match TV'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Polonyalı orta saha geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçirmişti

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Szymanski, Hollanda ekibinde 40 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

23 yşaındaki futbolcu bu mücadelelerde 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye müthiş 10 numara! Yönetim Rusya'ya gidiyor

Szymanski, milli takımda ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

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