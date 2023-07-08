Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertlilerin takviye yapmayı hedeflediği mevkiler arasında kaleci de var.
Elinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ı bulunduran Kanarya, yabancı eldiven takviyesi için de temaslarını sıklaştırdı.
Dominik Livakovic için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de son olarak David de Gea ismi gündeme geldi.
Manchester United'la sözleşmesi sona eren İspanyol kaleciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
David de Gea, Manchester United'dan ayrıldığını açıkladı.
12 yıldır Manchester ekibinin kalesini koruyan De Gea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi yeni bir meydan okumanın, yeni bir takımda kendimi zorlamanın tam zamanı.
Sevgili Sir Alex Ferguson beni bu kulübe getirdiğinden beri çok şey başardık.
Bu formayı her giydiğimde gurur duydum.
Takıma liderlik etmek, dünyanın en büyük kulübünü temsil etmek çok az futbolcunun elde edeceği bir onurdu.
Manchester her zaman kalbimde olacak."
32 yaşındaki deneyimli kaleci, Manchester United'a 2011 yılında Atletico Madrid'den transfer edildi.
De Gea, Kırmızı Şeytanlar ile 545 maça çıktı.
Birer kez Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.