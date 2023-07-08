Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Kanarya'nın ismi bir süre önce Manchester United'ın file bekçisi David de Gea ile anılmaktaydı. İspanyol eldivenle ilgili sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:39
Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Sarı-lacivertlilerin takviye yapmayı hedeflediği mevkiler arasında kaleci de var.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Elinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ı bulunduran Kanarya, yabancı eldiven takviyesi için de temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

12 yıldır Manchester ekibinin kalesini koruyan De Gea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

"Şimdi yeni bir meydan okumanın, yeni bir takımda kendimi zorlamanın tam zamanı.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Sevgili Sir Alex Ferguson beni bu kulübe getirdiğinden beri çok şey başardık.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Bu formayı her giydiğimde gurur duydum.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Takıma liderlik etmek, dünyanın en büyük kulübünü temsil etmek çok az futbolcunun elde edeceği bir onurdu.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Manchester her zaman kalbimde olacak."

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

32 yaşındaki deneyimli kaleci, Manchester United'a 2011 yılında Atletico Madrid'den transfer edildi.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

De Gea, Kırmızı Şeytanlar ile 545 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye müjde! De Gea kararını verdi

Birer kez Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Süper Lig'e damga vurmuştu...
Sanata adanmış bir hayat! Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti! Sanatı kendi oğluna da aşıladı MFÖ macerası ise...
F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu
G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu
Juventus'tan F.Bahçe'ye transfer cevabı!
Ek ders ücreti ne kadar oldu Temmuz 2023?
EYT'liler yüzde 25 emekli zammı alacak mı?
Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu 18:45
F.Bahçe'ye müjde! Kararını verdi F.Bahçe'ye müjde! Kararını verdi 18:39
Juventus'tan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Juventus'tan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 18:22
Slaven Bilic'in yeni adresi belli oldu Slaven Bilic'in yeni adresi belli oldu 17:53
Ergin Ataman'lı Panathinaikos Sloukas'ı transfer etti Ergin Ataman'lı Panathinaikos Sloukas'ı transfer etti 16:20
G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel! G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel! 16:09
Daha Eski
F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu 16:06
İtalyan gazeteci duyurdu! F.Bahçe'nin teklifini reddetti İtalyan gazeteci duyurdu! F.Bahçe'nin teklifini reddetti 15:49
Van der Sar'ın son durumu belli oldu! Van der Sar'ın son durumu belli oldu! 15:14
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! 15:06
F.Bahçe Rusya'ya geldi! F.Bahçe Rusya'ya geldi! 15:02
Başkan Doğan'dan depremzede çocuklara forma! Başkan Doğan'dan depremzede çocuklara forma! 14:50