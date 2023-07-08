FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Fenerbahçeli Serdar Dursun ve Attila Szalai, Berlin ekiplerinin takibinde...
Fenerbahçeli Serdar Dursun ve Attila Szalai, Berlin ekiplerinin takibinde...
Alman medyası, Hertha Berlin'in golcü Serdar'ın transferinde ısrarcı olduğunu duyurdu.
Union Berlin'in ise stoper Szalai için F.Bahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.
Union'un 10 milyon euro'luk teklifi 12 milyona çıkardığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen Serdar Dursun'a Alman ekibi Hertha Berlin talip oldu.
Alman medyası, Hertha'nın 31 yaşındaki golcünün transferinde ısrarcı olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.
Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda... İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...