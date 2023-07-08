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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması ve Union Berlin'e transfer olması gündemde olan Attila Szalai'nin ardından Serdar Dursun'un da Berlin yolcusu olduğu öğrenildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:33
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Fenerbahçeli Serdar Dursun ve Attila Szalai, Berlin ekiplerinin takibinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Alman medyası, Hertha Berlin'in golcü Serdar'ın transferinde ısrarcı olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Union Berlin'in ise stoper Szalai için F.Bahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Union'un 10 milyon euro'luk teklifi 12 milyona çıkardığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Fenerbahçe'de geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen Serdar Dursun'a Alman ekibi Hertha Berlin talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Alman medyası, Hertha'nın 31 yaşındaki golcünün transferinde ısrarcı olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda... İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

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