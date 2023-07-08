FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından Serdar Dursun da Berlin yolcusu!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.