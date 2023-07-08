FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli takımın gündemine aldığı Mario Pasalic'ten ise kötü haber geldi. Detayları Di Marzio duyurdu...
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Di Marzio'dan aktardığı habere göre Pasalic, Atalanta'dan ayrılmak istemediğini bildirdi ve Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdi.
Geride bıraktığımız sezon Atalanta formasıyla 33 müsabakada görev alan Pasalic, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.
Yıldız futbolcunun kulübü Atalanta ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
MARIO PASALIC KİMDİR?
9 Şubat 1995 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hajduk Split altyapısında başladı.
Sırasıyla Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Sportak Moskova ve Atalanta gibi takımlarda forma giydi.
1.88 cm boyundaki Pasalic, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor.
Yıldız futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı ile 54 karşılaşmada görev alırken 8 de gol attı.
Pasalic'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...