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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Mario Pasalic'ten kötü haber geldi. İtalyan basını, yıldız ismin transfer kararını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:49
Tuğçe Erginkoç
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

Sarı-lacivertli takımın gündemine aldığı Mario Pasalic'ten ise kötü haber geldi. Detayları Di Marzio duyurdu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Di Marzio'dan aktardığı habere göre Pasalic, Atalanta'dan ayrılmak istemediğini bildirdi ve Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

Geride bıraktığımız sezon Atalanta formasıyla 33 müsabakada görev alan Pasalic, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

Yıldız futbolcunun kulübü Atalanta ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

MARIO PASALIC KİMDİR?

9 Şubat 1995 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hajduk Split altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

Sırasıyla Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Sportak Moskova ve Atalanta gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

1.88 cm boyundaki Pasalic, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın teklifini reddetti! Pasalic...

Yıldız futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı ile 54 karşılaşmada görev alırken 8 de gol attı.

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